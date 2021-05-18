Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

“Bir küçük takıdan tutun da devasa yapılara kadar insan ruhunun aksettiği, ihtiyaçlarının şekillendirdiği, fikirlerinin hayat verdiği her ne varsa müzeciliğin geniş ve ağır sorumluluğu altına girmektedir. Ayrıca arkeoloji, sanat, tarih, etnografya, doğa, jeoloji gibi hizmet ettikleri alanların çeşitliliği ile müzelerin koridorları binlerce yıllık zaman dilimine açılan bir kapı olarak Dünya üzerindeki tüm yaşam sürecine ve doğal olarak insan medeniyetinin süregelen hikayesine ziyaretçisini davet eder. Eserleri seyretmek için değil öğrenmek, anlamak, hissetmek ve iletişim kurmak için vardır müzeler. Türkiye tarihi, coğrafyası, kültürü ve medeniyet kökleri ile müzeciliğin tüm yönleriyle kendini gösterdiği nadir ülkelerden biridir. Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum.

Türk müzeciliğinin temellerini atanlardan bugünlere ulaştıranlara kadar müzecilik tarihimizde emeği geçen herkese; bu alanda ülkemizi daha iyiye ve güzele ulaştırma çabasıyla özveri içinde çalışan bütün müze görevlilerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum.”

Adem Aslan