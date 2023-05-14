Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy oyunu kullandı

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Pervin Ersoy ile birlikte saat 11.00 sıralarında gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu 1269 numaralı sandıkta verdi. Ersoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “Çok güzel ve günlük güneşlik bir seçim sabahı. Türkiye için huzurlu, güvenli bir seçim ortamı oluştu ve seçimler başladı. Türkiye'de demokrasinin çarklarının tıkır tıkır işlediğinin tüm dünyaya görünmesi açısından çok önemli bir etkinlik. O yüzden çok çok önemsiyoruz huzurlu ve güvenli bir ortamda tamamlanmasını. Şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı

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