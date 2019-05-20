Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kurumları temsilcileri ile Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Ev sahipliği yaptığı programda konuşan Bakan Ersoy, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle iki ülkenin halklarına başsağlığı dileyerek, “Unutmamalıyız ki Yeni Zelanda'da camiye saldırarak masumları katleden teröristle Siri Lanka'da Paskalya kutlamalarında masumların canına kıyanlar aynıdır. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kararlılıkla tüm ülkeleri teröre karşı ortak bir söylem ve duruşa davet etmektedir” diye konuştu.

İçinden geçilen sürecin bu akşamki birlikteliği çok daha anlamlı kıldığını kaydeden Ersoy, “Çünkü bu salona baktığımda Türk milletinin manevi ve kültürel değerlerinin temsilcisi olarak hak ve adalet ekseninde, insan merkezli bir anlayışla dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir hale getirmek için çalışan cesur insanları görüyorum. Sizler tüm faaliyetlerinizle kamu diplomasisinde Türkiye'nin en etkili kurumlarısınız. Ülkeler arasında karşılıklı kültürel diyaloğun oluşturulması, ulusal çıkarlarımızın tanıtılması, güncel politika ve hedeflerimizin yabancı halklara anlatılması, doğru bilgi ve algı yönetimiyle yabancı ülke kamuoyunda imajımızı şekillendirmek gibi çok geniş bir alanda önemli rolleriniz var” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız” sözünü anımsatan Ersoy, “Milli kararlılığın farklı coğrafyalarda yankı bulmasını ve çözümler üretmesini sağlayan TİKA, bugün küresel etkisi olan bir kurumdur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, sınırlarımız dışında milli bir teşekkürün sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Siz, gurbetteki vatandaşlarımızın gücü, güvencesisiniz. Diğer yandan Yunus Emre Enstitüsü tam 10 yıldır dinimizden tarihimize, kültürümüzden sanatımıza Türkiye'yi tanıtmak amacıyla küresel düzeyde mesailerini sürdürmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda kültürel mirasımıza sahip çıkıp gelecek nesillere miras bırakabilmemiz için aralıksız çalışarak, vakıf kültürünün yaşatılmasını sağlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Programda TİKA, YTB, VGM, YEE kurumları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım videoları izlenerek, aile fotoğrafı çekinildi. Programa kurum temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda YTB burslusu öğrenci katıldı.