Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı

Bakan Ersoy yayımladığı mesajında, “Türk milletinin vatan toprağını, bütün mukaddesatının simgesi olan al bayrağını ve tarih boyunca asla kaybetmediği bağımsızlığını korumak, geleceğine uzanan yolu kendi özgür iradesi ile çizmek ve yarınlarını kendi elleriyle şekillendirmek için canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadelenin tek yürekte, tek bir irade altında yek vücut olduğu, topyekûn Kurtuluş Savaşı'na dönüştüğü günün şafağıdır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında ses bulan bu irade, 19 Mayıs'ın mirası olarak gençlere emanet edilmiştir" dedi.

Bakan Ersoy, "O miras ki koşul ve imkânlar ne olursa olsun Türk milletinin varlığı için ister cephede, ister kürsüde, fikri ya da fiili mücadeleye daima hazır olmaktır. Bilgiyle, üretmekle, sürekli gelişmek ve geliştirmekle öncü ve özgün olma hedefini gerçekleştirmek ve asla bu hedefin gerisine düşmemektir.

Bugün her alanda yerli ve millî yükselişiyle, elde ettiği başarı ve kazanımlarla, sahip olduğu güç ve etkinlikle dünyanın gündemini belirleyen Türkiye'nin arkasında mühendisinden doktoruna, sanayicisinden sanatçısına gençlerimizi görüyor olmak bu mirasa sahip çıkıldığının en açık göstergesidir. Gençlerimiz daimî gururumuz ve asla sarsılmayan gelecek umudumuzdur. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlüt İşli

