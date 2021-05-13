Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Nefsimize gem vurup, sahip olduklarımız için şükrün gereğini tekrar tekrar idrak ettiğimiz; bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde bereketin, rahmetin, affın kapılarının ardına kadar açıldığı on bir ayın sultanı Ramazan'ı geride bıraktık. Manevi hazzıyla yüreğimizi ısıttık; paylaşmayı, anlaşmayı, hoş görmeyi velhasıl insan olmanın cümle güzel hasletlerini her zamankinden daha güçlü olarak hatırladık ve onlara yakışır şekilde yaradılıştan gelen sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içerisinde olduk. Hepimizin bu ruhu yaşantımıza hâkim kılabilmesini ve yüce dinimiz İslam'ın çizdiği çerçevede kâmil insanlar olabilmemizi temenni ediyorum. Sağlık, huzur ve refah içerisinde, bir ve beraber nice Ramazan aylarına bizleri ulaştırmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyor, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Ali Nargüner

