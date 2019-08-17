Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kapalıçarşı'da aşırı yağış açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte ilçedeki tarihi noktalarda incelemelerde bulundu. Tarihi Kapalıçarşı'yı da gezen Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'nın çatısında açıklamalarda bulunarak, çatının testi başarıyla geçtiğini söyledi. Bakan Ersoy “Kapalıçarşı turizm açısından önemli noktalardan birisi, çok önemli kültür varlığımız. Açıkçası birazda şanslı atlattık, bunu geçen sene yapılan çalışmalara borçluyuz. Valilik tarafından finanse edilmiş, yapılmış olan bir çatı çalışması var. Çatı baştan sona geçen sene yenilenmişti. Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu, çatıdan herhangi bir sızma olmadı. Çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına, yağmur oranlarına göre uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamayınca giderlerden tekrar tıkıyor ve tekrar çatıdan gördüğünüz açık camlardan içeriye sızma oluyor. Birkaç noktada sızma olmuş, çatı başarıyla aktardığı için. Dernek yetkilileri ve Fatih Belediye Başkanımızla beraber incelemelerde bulunduk. Bu ikinci kalan kısmı için, giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun biçimde aktarması için alt yapıyla ilgili çalışmaları yapıp, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” dedi.

“Bir daha yaşandığında böyle bir senaryonun yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız”

Tarihi noktalarda tespitlerde bulunduklarını dile getiren Bakan Ersoy, ”Hem Kültür Varlıklarına bağlı olan hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz. Bunlarla ilgili alt yapıda ne tür değişiklikler, ne tür yatırımlar yapılması gerekiyorsa, yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem Bakanlığımız, hem de Genel Müdürlüğümüz beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz. Ama bu tek başına Bakanlığın yapması gereken bir iş değil. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyesiyle ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizde kendi sorumluluğumuzu alıp tespitler yapıp, bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

“Çarşı yağmur yağmadan önceki eski trafiğine döndü”

Çatının başarılı bir şekilde testi geçtiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Çarşı şu anda atlattı aslında. Yağmur yağmadan önceki eski trafiğine döndü. Önemli olan bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. Dediğim gibi en azından sevindirici bir şey çatı testi başarıyla geçti. Bu altyapıyla ilgili birkaç takviye gerekiyor. Bununla ilgili takviyeleri alırsak, bundan sonraki yağışa daha hazır bir şekilde çarşı girer diye umuyoruz” diye konuştu.

“Fatih diğer ilçelere göre 2-2,5 kat daha fazla yağış aldı

Aşırı yağışla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise, ”Fatih bütün ilçelerine göre 2 ile 2,5 kat arası fazla yağış aldı. En yakındaki ilçeye göre, buraya düştü. Buna rağmen hamd olsun çok ciddi bir şey yok. Su baskınlarımız var, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de biz ilçe belediyesi olarak bunları gidermeye çalışıyoruz. Şu anda hayat devam ediyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda on binlerce vatandaşımız alışveriş yapıyor. Yeni iklim şartları, küresel ısınma, yeni sorunlar ortaya çıkartıyor” şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık