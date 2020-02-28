Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün ara verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz.”