Kültür ve Turizm Bakanlığından tiyatrolara aşı uyarısı

Gökşen EfeKültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin 9 Haziran tarihinden itibaren aşılama programına dâhil edildiği hatırlatılarak, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.