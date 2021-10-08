Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü

Filipinler Turizm Bakanlığı, ülkenin bölgeleri arasında yeni rotalar oluşturarak ülkenin tarih ve kültürünü kutluyor. Ülke, dünyanın geri kalanını ünlü sıcak konukseverliğiyle karşılamaya hazırlanırken, tüm turizm alanları için sağlık ve güvenlik protokollerini standartlaştırmaya da odaklanıyor.

Verilen bilgiye göre Filipinler, bu yıl denizci ve kaşif Ferdinand Magellan'ın dünyanın çevresinde ilk kez dolaşmasının 500'üncü yıl dönümü anma törenindeki çok önemli rolü kutluyor. Pilipinler'e 1521'de gelen Magellan, gelişen bir uygarlık keşfetti. Bu eski kültürel geleneklerin birçoğu, diğer kültürlerin getirdiği etkilerle birlikte bugün hâlâ uygulanıyor. Bu, Filipinler'i farklı dönemlerden çeşitli kültürlerin bir araya geldiği ilginç bir varış noktası haline getirdi. Ülkenin zengin mirası ve kültürü sayesinde, ilgi çekici yerler ülkenin dört bir yanında yer alıyor. Bu tarihi yerlerin birçoğu tek bir şehirde rahatlıkla ziyaret edilebiliyor.

Filipinler seyahatinde ziyaret edebilecek bazı yerler şöyle açıklandı:

Ilocos

Kuzeyde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Paoay, Ilocos Norte'deki San Agustin Kilisesi gibi Barok kiliselerle İspanyol döneminin etkileri fazla. 17'nci yüzyılda inşa edilen kilise, 1973 yılında Ulusal Kültür Hazinesi ilan edildi. Museo Ilocos Norte; Ilocano, Igorot ve Itneg'in geleneksel giysileri, ev eşyaları, tören objeleri ve daha fazlasının yer aldığı sergilerle ziyaretçilerin bölgenin farklı kültürlerindeki hayata göz atmalarını sağlıyor.

Cebu

Burada Ferdinand Magellan'ın Filipinler'in Cebu şehrinde karaya çıkışının kalıntılarının yanı sıra Filipinler kıyılarında yapılan ilk vaftiz töreninin anısına Magellan'ın adı verilen bir anıtı ve sokağın karşısındaki Sto. Nino Basilikası'nı ziyaret edebilirsiniz. Sokağın karşısındaki Nino Basilica, Magellan tarafından Hara Humamay'a ve vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçen Cebu'lu Rajah Humabon'a hediye edilmiş olan Çocuk İsa resmine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Cebu Metropolitan Katedrali'ni ziyaret ederek anka kuşlarının oyma kabartmaları ve girişte nöbet tutan iki köpek gibi Çin etkilerini görülebilir.

Büyük Manila Bölgesi

Corregidor Adası, Manila yakınlarındaki stratejik konumu nedeniyle İspanyol döneminde savunma kalesi görevi gördü. 2'nci Dünya Savaşı sırasında Filipinler ve Amerikan askerleri tarafından Japon kuvvetlerine karşı garnizon olarak kullanıldı. Garnizonun kalıntıları, savaş alanında hayatını kaybedenler için bir anıt olarak günümüzde ziyaret edilebiliyor.

Manila

Intramuros'taki Santiago Kalesi, Filipinler'in ulusal kahramanı Dr. Jose Rizal'ın şimdi Rizal Park olan Bagumbayan'da idam edilmeden önce hapsedildiği bir İspanyol kalesiydi. Taş surları hâlâ sağlam olan kale, Rizal'ın hayatını anan bir müzede tarihi kalıntıların sergilendiği halka açık bir park. Baluarte de San Diego, şehrin taş surlarının bir parçası olan Intramuros'un başka bir parçasıdır. Ziyaretçiler, birbiriyle kesişen yolları ve bir merdiveni takip ederek işgalcilere karşı koruma olarak topların stratejik olarak yerleştirildiği yerlere ulaşabiliyor.

Batı Visayas

Bacolod, şeker kamışı tarlaları ve İspanyol döneminde çiftçilerin nasıl yaşadığını gösteren yakındaki miras evleri ile tanınıyor. Ziyaret edebileceğiniz evler arasında, bölgede ticari ölçekte şeker kamışı yetiştiriciliğini yaygın hale getiren ilk kişi olarak kabul edilen Fransız Yves Leopold Germain Gaston'un oğlu Victor Gaston tarafından 1898 yılında inşa edilen Balay Negrense ve Don Mariano Ledesma Lacson'un eşi Maria Braga Lacson için yaptığı bir malikanenin yangın sonucu yerle bir olmasından sonra geriye kalan kalıntılar yer alıyor.

Doğu Visayas

Bölge tarih ve kültür bakımından zengin. Geliştirilmiş yeni güzergahlardan biri de gezginleri hac için kültürel miras olan 7 taş kiliseye götüren Sinugdan 500'üncü Yıl Dönümü Turu: Her ikisi de Baybay şehrinde yer alan Immaculate Conception Kilisesi ve İşçi Aziz Isidore Şapeli; Hilongos, Leyte'de yer alan Immaculate Conception Kilisesi; Matalom, Leyte'de yer alan İşçi Aziz Joseph Kilisesi; Maasin şehrinde yer alan Hz. Meryem'in Göğe Yükseliş Katedrali; Malitbog'daki Sto Nio Kilisesi ve San Juan'daki Vaftizci Yahya Kilisesi; bu kiliselerin tamamı Güney Leyte'de bulunuyor. Tur kapsamında turistler, Hinunangan'daki San Pedro ve San Pablo Adaları veya Macrohon'daki Molopolo - Sta. Cruz Balık ve Kuş Cenneti gibi bölgedeki diğer turistik noktaları da ziyaret ettikten sonra 30 Mart 1521'de Asya'daki tarihi ilk Katolik Ayinin yapıldığı Limasawa Adası'na gidebilecekler.

Hediyelik eşyalar

Burada ülkenin zengin ve çok çeşitli kültürünü sergileyen hediyelik eşyalar bulanabilir. Rattan, bayong adı verilen alışveriş çantalarından evde eşya saklamak için kullanılan kutulara kadar geleneksel ambalajlama için kullanılan yerel malzemelerden biri. Banig (hasır dokuma) bir başka Filipin dokuma ürünü olup uyumak için veya çanta ve ev aksesuarı olarak kullanılıyor.

Filipinler Turizm Bakanlığı, varış noktalarında standartlaştırılmış sağlık ve hijyen protokolleriyle güvenli bir ziyaret yapılmasını sağlıyor. Turizm Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında güvenli seyahat sağlayacak standartlaştırılmış küresel sağlık ve hijyen protokollerini benimsediği için Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından SafeTravels Stamp (Güvenli Seyahat Damgası) ile ödüllendirilmiş olup, sadece akredite olan tesislerin açık kalabilmesini ve konuk kabul edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı inceleme ve değerlendirme yapıyor.