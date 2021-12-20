Kulu'da sis etkili oluyor

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren yağan kardan sonra sıcaklık eksi 5 derecelere kadar düştü. Gecede don olayının yaşandığı Kulu'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklarda buzlanma nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları da yaşanırken, sis etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri tarafından Ankara, Konya yol güzergahlarında ve ilçe merkezinde caddelerde seyir halinde olan sürücülere, yoğun sis nedeni ile dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuluyor.

Ömer Keleş