Kulu'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Kulu - Cihanbeyli yolu Tuzyaka Beşkardeş Kavşağında meydana geldi. Güven T'nin kullandığı 42 GC 104 plakalı hafif ticari araç kavşakta Mehmet Ö. idaresindeki 06 ADP 833 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına çıkan 06 ADP 833 plakalı araçta bulunan yolcular Aysun Ö. (45), Reyhan Ö. (4), Eda Buse Ö., Elif Ö., Aysel E. ve Muvaffak E. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş