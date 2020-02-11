Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den Ali Koç açıklaması

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da ortak düzenlediği toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 18 kulüpten yalnızca Fenerbahçe'nin yer almadığı toplantının ana gündem maddeleri hakemler ve VAR konusuydu. Ayrıca ırkçılık konusunda da önemli görüşmeler yapıldığı açıklandı.

Sepil: “Irkçılık en ağır şekilde cezalandırılmalı”

Geniş katılımlı bir toplantı olduğunu ve bu nedenle Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan binasının bu toplantı için yeterli olmayacağını belirterek sözlerine başlayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Sağolsun federasyonumuz buraya çağırdı. Uzun süren bir toplantı yaptık. Çünkü konular birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. Aynı zamanda yine kulüp başkanlarının son zamanlarda güncel konuları VAR uygulaması ve diğer konular üzerine. Zekeriya Alp başkanımız, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek bu konuda kulüpleri bilgilendirdiler. Oldukça samimi ortamda bir konuşma yapıldı. Neticede bu konuda MHK'nın görüşünü aldık. Sorularımızın da cevaplarını aldık diyebilirim. Kısa süreç içinde lisans uygulaması konusu vardı. Bu konuda oldukça hararetli bir transfer dönemi geçti. Bu geride kaldı şimdi. Geride kalan süreci de kısa tartıştık. Esas bu konuyu önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının önümüzdeki sene ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, nelerin kulüpler lehine olabileceğinin birlikte tartışılması gerektiğini konuştuk. Bu konuda federasyon çok kısa bir zamanda bir dönüş yapacak. Ondan sonra çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Irkçılık konusuyla ilgili de konuşan Sepil, “Birkaç kulüp başkanımızın önerisiyle statlarımızda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Bu konuyla ilgili federasyonun mevcut yasaları, kuralları var ama biz kulüpler olarak bunun en şiddetli şekilde cezalandırılmasını konuştuk. Türkiye'de en büyük övüncümüz Avrupa'da olan bu sorunun Türkiye'de ortaya çıkmadığını ve bunun en kısa şekilde giderilmesi gerektiğini konuştuk. Futbolla ilgili sohbet ettik. Herkesin açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu. Federasyona bu konuda teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Nihat Özdemir: “Hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz”

Kulüpler Birliği'ni ağırladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Onların yeri müsait olmadığı için başka bir yerde toplantı yapacağımıza, gelin hepimizin evi olan TFF'de bu toplantıyı yapalım dedik. 18 kulübün 17'sinin iştirakiyle bu toplantıyı yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıları sık sık yapmamız konusunda da bütün arkadaşlarım hemfikir oldular. Mehmet Sepil'in dediği gibi, her şeyden önemlisi, Türkiye ırkçılık konusunda dünyaya örnek gösterilen ülkelerin başında gösterilmektedir. Bugüne kadar ne Süper Lig'de, ne diğer liglerimizde ne de basketbolda ırkçılıkla ilgili bir olay yaşamadık. Ancak maalesef son hafta bu tip girişimler olduğunu gördük. Kulüp başkanları ve bizlerin bu konudan çok rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Irkçılık konusunda TFF olarak hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekeni yapacağız ve gerekli cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Kulüpler Birliği bu konuda federasyona destek verdi ve bu çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“7-8 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir sezon oluyor”

Hakemlerin son dönemde Türkiye'nin gündemine oturduğunu da sözlerine ekleyen Nihat Özdemir, “Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım” dedi.

Lisans konusunu konuştuklarını da söyleyen Özdemir, “İlk yılımız. Tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız olacak. Bunları tartıştık. Sezon sonunda bilançoların neticesinde uygulayacağımız cezaların neler olacağını, bu konudan ödün vermeyeceğimizi, bütün kulüplere eşit olduğumuzu, bugüne kadar nasıl davrandıysak bundan sonra da böyle olacağını ifade ettik. Türkiye açısından futbol çok önemli. Hepimiz kullanacağı lisana dikkat etmeli. Rakibe saygıyı unutmamalıyız. Bunu sadece başkanlar, yönetim kurulu üyeleri değil, sahadaki futbolcu kardeşlerimiz de unutmamalı. Sonuç olarak kim hak edecekse şampiyonluğu, o şampiyon olacaktır. Diğer takımlar da bu şampiyona saygı gösterecektir” şeklinde konuştu.

Sepil: “Ali Koç, toplantının selameti açısından gelmemesinin uygun olacağını söyledi”

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak kendisini aradığını söyleyerek, “Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda, bu toplantıya katılmamanın doğru olacağını, hatta toplantının selameti açısından iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Toplantının önemini ve konuları kendisi de biliyordu. Bu durum Fenerbahçe'nin kendi tasarrufu. Ali Başkan dün ve bu sabah beni arayarak katılmayacağını söyledi. Biz de Fenerbahçe olmadan bu toplantıyı yaptık” dedi.

VAR ile ilgili konuları bugün iyi dinlediklerini söyleyen Sepil, “Her şey diyalogla başlıyor. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik bugün. Sezon başında bunun benzeri bir brifing almıştık ama sadece 4-5 kulüp başkanı kalmıştık. Bugün Fenerbahçe dışında bütün başkanlar buradaydı. Özellikle Barış Şimşek, VAR protokolü hakkında kafalardaki soruları yanıtladı. Tabii böyle bir toplantıda her kulüp başkanının düşüncesi farklıdır. Herkesin yüzde 100 tatmin olup olmadıklarını ben bilemem. Hakem seçimlerine kadar her konuda detaylı bir bilgi aldığımızı söyleyebilirim. Bugün çok şey öğrendik, duyduk. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak ‘Bütün kulüpler tatmin oldu' diyemem. Ama en önemlisi Mecnun Başkanımın hatırlattığı gibi, bunu sadece kulüplere değil, taraftarlara da izah etmemiz gerekiyor. Bu her gün daha iyi alana gidecek, kolay bir konu değil, gri alanları olan bir konu. Bunu kendileri de söylüyorlar. Tabii ortada gri alan olduğu için de herkes kendi istediği şekilde yorumluyor. Faydalı bir toplantı oldu” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan