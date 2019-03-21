Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, yabancı oyuncu sıralaması hakkında açıklama yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili görüşmek üzere İstanbul'da toplandı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Orman, “Başlıca 1 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan seçimini istişare ettik. Bu istişarelere devam edeceğiz. İkinci olarak yabancı sınırlamasını aramızda konuştuk. Düşüncemiz, 2019-2020'de kontratları olan kulüpler olduğu için sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini federasyonla konuşacağız. Onun artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Üç kulübümüz hariç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin devamını düşünüyor. 2 veya 3 kulübümüz de yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak ilk önce 10 sonra da 8'e düşmesini istiyor. Ancak artılı sistem değil, neyse ona göre devam edilmesi yönünde fikir beyan ettiler. Özellikle büyük kulüplerimiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak ben de yabancı sınırlamasının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncuya teşviğin artırılarak gitmesini, bunu oynatanların daha fazla gelir elde etmesi yönünde karar bildirdik. Bundan önceki kararlar Kulüpler Birliği'nde alınmadı. Bunları yaşayanlar olarak kendi fikrimizi federasyona bildireceğiz. Yetki federasyonda olduğu için onlar karar verecek” diye konuştu.

"Kulüpler Birliği aday çıkarma makamı değil"

TFF'de olacak olağan seçim hakkında da konuşan Orman, "Federasyondan beklentilerimiz nelerdir, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, Türkiye'de futboldan beklentileri konuştuk. Marka değerine çok fazla yatırım yapılması gerektiğini, Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini, pazarlama tarafına önemli yatırımlar yapılması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkarma makamı değil, aday olursa konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu