Kulüpler Birliği'nden federasyona sert tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında aldığı yeni yabancı kuralı ve yeni sezonda mücadele edecek takım sayıları hakkında verdiği karara Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sert tepki geldi.

Bugün vakfın yönetim kurulu tarafından acil bir toplantı yapıldığını ve Salı günü Süper Lig ekiplerinin katılacağı geniş bir toplantı yapılacağını duyuran Kulüpler Birliği, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız.

Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Federasyon ne karar almıştı?

TFF tarafından bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, yabancı kuralı ile ilgili ve mücadele edecek takım sayıları hakkında şu iki karar alınmıştı:

“Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir.

Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir. ”

“Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır. ”