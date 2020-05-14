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Kulüpler Birliği'nden geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği'nden geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği'nden geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği, korona virüs testleri pozitif çıkan tüm takımlara ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği, son günlerde spor kulüplerinde artan korona virüs vakasından dolayı bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için de ayrıca bir geçmiş olsun mesajı gönderen Kulüpler Birliği, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz.
Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz.
Beşiktaş JK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğrendik.

Sayın Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz.

Zor günleri birlikte atlatacağız, #BirlikteBasaracagiz!"

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