Kulüplerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı kapsamında kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:

Beşiktaş: Türkiye Cumhuriyeti 99 Yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

Fenerbahçe: Ulusumuza bırakılmış en büyük miras olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun. Çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Ulusumuza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın müdafaasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi sonsuz özlem ve saygıyla anıyoruz. Biz, bu topraklara siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle cephede savaşanları kalbine kazıyan, Atamızın emanetine sahip çıkan, ilkelerinden şaşmayan Cumhuriyet'in Feneri olarak; bu vatana ve Cumhuriyete layık olmak için yaşıyoruz. Milyonlarca taraftarımızın sesi olarak haykırıyoruz: Ulu Önderimizin İzinde, Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet!

Galatasaray: Her 29 Ekim, senin ve eserinin büyüklüğünü görüyoruz bir kez daha. Her 29 Ekim senin silinmez izin, kalbimizde taşıdığımız değişmez resmin. Cumhuriyet'in 99'uncu yaşında... Cumhuriyet'in yüzüdür Galatasaray. Geçmişi, bu ulus için canını vermiş gencecik kahramanlarla dolu. Kurulduğu gün, "Türk olmayan takımları yenmek" hedefini koyacak kadar ileri görüşlü. "Fikri hür, vicdanı hür" olanların yüzüdür Galatasaray.

Trabzonspor: Cumhuriyetin ilk günkü heyecanıyla; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyoruz! İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Adana Demirspor: Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizde vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

Alanyaspor: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Ankaragücü: Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Antalyaspor: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Bir çift mavi gözün ışığında kurulan bu şanlı Cumhuriyet, tam 99 yaşında. Cumhuriyet'in güneşi Antalyaspor, O'nun ilkeleriyle, O'nun izinde...

Başakşehir: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Fatih Karagümrük: Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Gaziantep FK: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Yaşasın Cumhuriyet.

Giresunspor: Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Hatayspor: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sonsuza dek, yaşasın Cumhuriyet!

İstanbulspor: Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!

Kasımpaşa: Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor; Başta devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyoruz.

Kayserispor: Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet'imizin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Konyaspor: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

Sivasspor: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Ümraniyespor: "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun!

Türkiye Futbol Federasyonu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakârlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

“Milletimizin karakterine işlemiş bağımsızlık ve özgürlük inancı, yine milletimizin azim ve fedakârlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun yeniden doğuşuna vesile olmuştur. Cumhuriyet; bu inancın ve yeniden doğuşun bize bıraktığı en değerli mirastır. 29 Ekim 1923'te emsalsiz kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen; Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır. Bu düşüncelerle; Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Türkiye Voleybol Federasyonu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Güreş Federasyonu: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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