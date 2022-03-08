Kulüplerin yayın geliri endişesi!

Süper Lig ve 1. Lig için 14 Şubat tarihinde başlayan ihale teklifleri 28 Şubat'ta sonlanırken, 8'i derbi karşılaşması olmak üzere hafta sonunda oynanacak olan 238 karşılaşmayı içeren paket 1-A için verilen tekliflerin yeniden değerlendirilmesine ve bunun dışında kalan paket 1-B, paket 1-C, paket 1-D, paket 1-E, paket 1-F, Paket-2 ve Paket-3 için verilen tekliflerin de kabul edilmesine karar verilmişti. Yapılan teklifler sonucunda Digiturk, paket 1-A dahil olmak üzere tüm paketlere 2 milyar 105 milyon TL teklif verirken, 810 milyon TL'lik paket 1-A'nın bu teklifin dışında tutulması ve Digiturk'e verilmesi kararı alınmıştı. Toplamda 1 milyar 295 milyon TL'lik teklifi imzalaması beklenen yayıncı kuruluş, buna karşın, paket 1-A'nın yeniden gözden geçirilmesi kararı nedeniyle sözleşmeye imza atmadı ve dün kendilerine verilen süre doldu.

Sözleşme hakkı Saran ve TRT'de

Bütün paketlere teklif veren Digiturk'ün imzayı atmaması sonrasında sözleşme imzalama hakkı, bir sonraki en yüksek teklifleri veren kuruluşlara geçti. Bu doğrultuda 1. Lig yayınlarını içeren paket 1-D için en yüksek ikinci teklifi 190 milyon 400 bin TL ile TRT verirken (Digiturk 330 milyon TL), radyo yayınlarını kapsayan paket 1-F için de yine ikinci en yüksek teklifi 4 milyon 80 bin TL ile TRT vermişti (Digiturk 15 milyon TL). Bu 2 yayın paketi için TRT'nin teklifi beklenirken, gözler Süper Lig yayıncılığı için hak kazanan Saran Grubu'na çevrildi. Paket 1-A için ihalede teklif vermeyen ve kulüplere kar payı dağıtma teklifi veren Saran, bir sonraki teklifinde garanti para ve kar payı vermeyi planlıyor.

Saran Grubu paket 1-B için 324 milyon TL (Digiturk 500 milyon TL), paket 1-C için 30 milyon 375 bin TL(Digiturk 140 milyon TL), paket 1-D için 168 milyon 750 bin TL (Digiturk 330 milyon TL), paket 1-E için 16 milyon 200 bin TL (Digiturk 30 milyon TL) teklifte bulundu. Grup aynı zamanda Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayınlanma hakkı için 5 milyon Dolar, Süper Lig ve 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak internet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı için de 6 milyon Dolar teklifte bulundu.

Digiturk'ün sözleşme imzalamaması nedeniyle paket 2 ve paket 3 için Saran Grubu'nun vermeyi taahhüt ettiği toplam miktar da 11 milyon Dolar + KDV'ye yükseldi. (Digiturk 280 milyon TL) Grubun paket 1-A dışında kalan paketler için toplamda verdiği teklif 539 milyon 325 bin TL ve 11 milyon Dolar (yaklaşık 160 milyon TL) oldu. 1. Lig için en yüksek ikinci teklifi TRT verdiğinden dolayı, Saran Grubu'nun toplamda Süper Lig için vermeyi taahhüt ettiği rakam 370 milyon 575 bin TL ve 12 milyon Dolar oldu. Toplamda Digiturk'un 1.295 milyon TL verdiği paketler için Saran ve TRT'nin imza attığı takdirde ödeyeceği rakam yaklaşık 720 milyon TL olacak.



Kulüpler endişeli

Yayın ihalesi öncesinde yayın gelirlerinin artması için Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süren görüşmelerin ardından ihale şartnamelerinin hazırlanması konusunda çalışmalar başlatmıştı. Ancak bütün paketler için verilen en yüksek rakamın 150 milyon Dolar'ın altında kalması, kulüplerde beklentilerin karşılanmamasına nedeni oldu. 28 Şubat tarihinde yapılan açıklama doğrultusunda 810 milyon TL'lik teklifin verildiği paket 1-A'nın yeniden değerlendirilmesine karar verilirken, bu rakamın daha da yukarıya çekileceği beklendi.

Ancak en yüksek teklifi veren Digiturk'ün sözleşmeyi imzalamama kararı sonrasında kulüplerin gelir kaybı endişesi yaşadığı öğrenildi. Birçok kulüp borç batağında hareket ederken, en büyük gelir kalemi olan yayın haklarının düşmesi, başta kulüp başkanları olmak üzere Kulüpler Birliği'ni de endişelendiriyor. 4 büyükler dışındaki kulüplerin gelirlerinin neredeyse yüzde 80'ini karşılayan yayın hakları, geçtiğimiz sezona oranla oldukça düşük kaldı.