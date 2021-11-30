İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları
Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

Aksaray’da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı. Trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları - Tıkla İzle

 Aksaray'da Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası ulaşım durdururken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolunda yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Aksaray Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası sebebiyle polis ekipleri il merkezi çıkışından karayolunu trafiğe kapattı. Kum fırtınası sebebiyle karayolunda adeta göz gözü görmezken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolunda yaşananları görüntülemek için kum fırtınasının yoğun olarak yaşandığı Taşpınar mevkisine giden haberciler de zor anlar yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Yasin Can kum fırtınası altında zor anlar yaşadıklarını, güçlükle çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı. Ulaşımına kapanan karayolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

 

 

Yasin Can
 

İLGİLİ HABER
Konyada kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
İLGİLİ HABER
Kum fırtınası nedeniyle yol trafiğe kapandı, araçlar kaza yaptı Kum fırtınası nedeniyle yol trafiğe kapandı, araçlar kaza yaptı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.