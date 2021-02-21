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Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik' elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik' elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı
Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik' elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Bursa’da bir lokalde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri lokale baskın düzenledi. Lokalde bulunan 21 kişiye 91 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ‘Özel Güvenlik’ elbisesi giyerek kumar oynayan ve sokağa çıkma izninin olduğunu iddia eden kişi de ceza yemekten kurtulamadı.

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde bulunan bir lokalde, kısıtlamaya ve genelge kurallarına uyulmadığı, içeride kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Lokalin çevresini ablukaya alan ekipler, lokalin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kaçamayacaklarını anlayan oyun severler daha sonra kapıyı açtı.

Şüphelilerin, lokalin dışına kurdukları kamera sistemiyle, güvenlik önlemi aldığı görüldü. İçeride bulunan 21 şüpheliye, "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" ve "Kumar Oynamak" suçlarından toplamda 91 bin 150 TL para cezası uygulandı. Öte yandan üzerinde ‘Özel Güvenlik' görevlisi elbisesi ile kumar oynayan bir şüpheli, polis ekiplerine izninin olduğunu söyledi. Ancak mesai saatlerinde dışında olan ve iznini kötüye kullanan D.A., isimli adam da ceza yemekten kurtulamadı. Ayrıca lokalde yapılan aramalarda çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirilirken, lokal mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berktuğ Öncü - Gökay Başdan

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