İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Uşak’ta bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve bir kişide ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonla göz altına alınan 20 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları nedeniyle 15 bin 780 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon Uşak'ta Durak Mahallesi'ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir depoya düzenlendi. İddialara göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, elde ettikleri istihbarat doğrultusunda bir depoda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin, operasyon düzenledikleri depoda titiz ve dikkatli çalışmalar neticesinde 20 kişiyi göz altına alınırken bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan depo sahibi Ö.A.'ya kumar oynatma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ekipler, sosyal mesafe kuralını delerek kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları nedeniyle 15 bin 780 TL para cezası kesildi.

Köksal Kılınç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.