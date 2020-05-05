Kumar oynarken basıldı karanlıkta saklanmak için ağaca çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığını bilgisini aldı. Teknik takiple iki iş yerini inceleyen ekipler, eş zamanlı olarak kumarhanelere baskın düzenledi. Polis ekiplerini görerek şaşkına dönen vatandaşlar ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı. Ancak bir vatandaşın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Ağaçların arasında saklanmaya çalıştı

Polis ekiplerini görerek elindeki oyun kağıtlarını atan bir vatandaş daha sonra arka kapıdan kaçtı. Kapıdan çıktıktan sonra gecenin karanlığından faydalanmaya çalışan kişi, yan apartmanın bahçesine atladı. Burada bulunan ağaca çıkarak dalların arasına gizlenmeye çalışan kişi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Ağacın üstünde fark edildikten sonra polisin "İn aşağıya, gel buraya" demesine rağmen dikkate almayan kişi polisin uzun uğraşları sonucunda saklandığını düşündüğü yerden inerek polise teslim oldu.

Eş zamanlı olarak iki kumarhaneye yapılan baskında 34 kişi gözaltına alınırken, 8 oyuncunun kumar oynadığı tespit etti. İş yerlerinde bulunan kumar oynamak için hazırlanmış çipler, para yerine kullanılan jolly joker kağıtları, bir miktar para ve çok sayıda iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira idari ceza uygulanırken iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan idari işlem uygulandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 34 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari yaptırım cezası uygulandı.