Kumar oynarken yakalandı, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde kumarhaneye çevrilen ofisi Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldı. İş merkezinin 7. katındaki ofisin içerisinde kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Düzenlenen operasyonda kaçacak yer bulamayan kumarbazlar, masadayken yakalandılar. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden 10 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynama suçlarından 78 bin TL para cezası uygulandı.

Kumarhaneden çıkarılan kişiler, polis ekiplerince polis merkezine götürülmek üzere araca bindirildikleri anlar görenleri güldürdü. Kameralardan yüzlerini gizlemek isteyen kişiler, dolu araca binmeye çalışması komik anlara neden oldu.

Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz

