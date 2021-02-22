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Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı
Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

Denizli'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye toplam 112 bin TL ceza kesilirken, yangın merdiveninden kaçmak için kapı yapıldığı ortaya çıktı.

Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir kumar oynatılan 6 katlı iş merkezinin 5. katını takibe aldı.

Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen iş merkezinde 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 5 kumar masası, çok sayıda oyun malzemesi, para ve hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Kumar oynarken sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişiye toplam 112 bin TL ceza kesildi. Kumar oynatılan dairenin yangın merdiveninin bulunduğu alana ise kaçmak için sonradan kapı yapıldığı ortaya çıktı.

Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz
 

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