Kumaşı önce çaldılar sonra sahibine satmaya çalıştılar

Olay, 10 Mart Perşembe günü Avcılar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi bir kumaş deposuna gelerek 1 ton ağırlığındaki 200 bin TL değerindeki kumaşı çalıp kayıplara karıştı. Olayın fark edilmesi üzerine iş yeri sahipleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler parmak izi ve güvenlik kamerası çalışma yaptı.

“Önce çaldılar sonra sahibini arayıp uygun fiyata kumaş var dediler”

Kayıplara karışan 3 şüpheli bir süre bekledikten sonra mağdur şahsa ulaşarak, ellerinde uygun fiyata kumaş olduğunu ve satmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine mağdur, polise giderek durumu anlattı. Polis ekipleri, şüpheli şahıslarla kumaş alma bahanesi öne sürerek iletişim kurdu. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesiyle polis ekipleri, çaldıkları malları sakladıkları depoya baskın yaptı. Baskında kumaş satmaya çalışan M.D. ile Ö.Ç. ve depo sahibi A.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı, depoda bulunan çalındı 1 ton ağırlığındaki kumaş ele geçirildi.

Karakolda sorguları yapılan zanlıların hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu, ayrıca 2022 yılı içerisinde farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 2 adet kumaş hırsızlığı suçlarının da faili oldukları tespit edildi. Emniyette sorguları biten zanlılar ‘Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. 19 Mart'ta mahkemede ifadeleri alınan şahıslardan M.D. ve A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, zanlı Ö.Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Medeni Topaloğlu