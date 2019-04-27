İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti

Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti
Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull, kümesteki 14 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek tasmasını koparıp kaçarak İsmail Kocabaş'a ait evin bahçesine girdi. Köpek, bahçede bulunan kümesteki 14 tavuğu parçaladı. Tavukların parçalandığını gören Kocabaş, bahçedeki köpeği tasma takarak ağaca bağladı. Kocabaş'ın bildirmesi üzerine köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibine henüz ulaşılamazken, telef olan tavuklar ise gömüldü. 

Ali İbileme

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.