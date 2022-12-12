Kumluca güne felaketle uyandı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Özellikle Kumluca'nın tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. İlçede yüzlerce sera sular altında kaldı. Domates seraları yarısına kadar adeta su ile dolarken, ekili domatesler su içinde kaldı. Yaşanan durumu anlatan Kumlucalı üretici Şaban Dede, "8-9 saat süren yağış sonrasında maalesef sular altında kaldık. Tarihimizde asla böyle bir şey yaşamadık. 40 yaşındayım, böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Binlerce ev ve örtü altı sular altında kaldı. Çok zor durumdayız. Olduğumuz yerde mahsur kaldık. Suyun debisi yükselmeye devam ediyor. Doğal afete teslim olduk" diye konuştu.

Ertuğrul Gün

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