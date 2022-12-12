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Kumluca'da sel araçları üst üste çıkardı

Kumluca'da sel araçları üst üste çıkardı
Kumluca'da sel araçları üst üste çıkardı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Belediyenin gece sel uyarısıyla uyanan vatandaşlar, pencereden baktığında araçlarının sürüklendiğini gördü. İki ilçede okullar tatil edilirken, özellikle Kumluca ilçesinde etkili olan selde araçlar üst üste çıktı, vatandaşlar o anları sadece izlemekle yetinebildi.

Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Suat Metin - Fırat demir
 

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