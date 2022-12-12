Kumluca'da sel: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü

Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor. İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi.

İlyas Değirmenci-Ramazan Sarıkayalı



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