Kumluca'da selin izleri siliniyor

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düşmesiyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle ilçede 497 araç, 100'ün üzerinde konut, bine yakın işyerinde hasar oluştu. Selin ardından çevre il ve ilçelerden çok sayıda AFAD ve jandarma personelinin yanı sıra belediye ve STK'lardan takviye ekipler geldi. Selin ikinci gününde de ilçede hummalı çalışma dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar bir yandan, kamu personeli ve STK'lar bir yandan selin izlerini silmek için uğraş verdi. Yollara savrulan ağaç ve kütük parçaları kaldırılırken, sokaklar bir bir yıkandı. Esnaf ise iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Fadıl Kösedağ - Ahmet Serdar Eser

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