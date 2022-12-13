İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kumluca'da selin izleri siliniyor

Kumluca'da selin izleri siliniyor
Kumluca'da selin izleri siliniyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda araç, ev, iş yeri ve sera zarar gördü. İlçede selin neden olduğu hasar onarılıyor, temizlik işlemleri sürüyor.

Kumluca’da selin izleri siliniyor - Tıkla İzle

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düşmesiyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle ilçede 497 araç, 100'ün üzerinde konut, bine yakın işyerinde hasar oluştu. Selin ardından çevre il ve ilçelerden çok sayıda AFAD ve jandarma personelinin yanı sıra belediye ve STK'lardan takviye ekipler geldi. Selin ikinci gününde de ilçede hummalı çalışma dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar bir yandan, kamu personeli ve STK'lar bir yandan selin izlerini silmek için uğraş verdi. Yollara savrulan ağaç ve kütük parçaları kaldırılırken, sokaklar bir bir yıkandı. Esnaf ise iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Fadıl Kösedağ - Ahmet Serdar Eser

İLGİLİ HABER
Bakan Soylu, Kumlucada selin bilançosunu açıkladı Bakan Soylu, Kumluca’da selin bilançosunu açıkladı
İLGİLİ HABER
Kumlucada sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı Kumluca’da sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı
İLGİLİ HABER
Kumluca güne felaketle uyandı Kumluca güne felaketle uyandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.