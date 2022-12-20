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Kumluca'da trafik kazası: 3 yaralı

Kumluca'da trafik kazası: 3 yaralı
Kumluca'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralanırken araçlardan birinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kaza, Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi 50 Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike yönünden gelen 06 DR 9625 plakalı otomobil Antalya yönünden gelip Finike istikametine giden 07 AAG 927 plakalı otomobil ile Kumluca 50. Yıl Caddesi Hamam Sokak Kavşağında çarpıştı. Kazada, 07 AAG 927 plakalı araçta bulunan İbrahim T., Mehmet Ç. ve Aysel Ç. hafif yaralandı. Yaralılar 07 AAG 927 plakalı otomobilden çıkarılmaya çalışılırken küçük çaplı bir yangın meydana geldi.

Ramazan Sarıkayalı

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