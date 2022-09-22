Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı, 3 ev ve plastik seralar zarar gördü

Bugün 15.00 sıralarında Kumluca ilçesinde yerleşim alanlarına yakın noktada çıkan orman yangınına 5 yangın söndürme uçağı,2 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri katıldı. Yangının mahalleye çok yakın bir alanda ormanlık alanda başlaması mahalle sakinlerini korkuttu.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere müdahale edilirken, yangının sıçradığı 3 ev çok sayıda üstündeki plastik örtüsü yanan sera kullanılamaz hale geldi.

Ramazan Sarıkayalı



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