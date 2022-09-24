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Kuntz: 'İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz'

Kuntz: 'İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz'
Kuntz: 'İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz'

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istediklerini belirterek, “İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz” dedi.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Millilerde, Teknik Direktör Stefan Kuntz ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Konuşmasından önemli satır başları 

  • “Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum”
  • İrfan Can Kahveci: "Lüksemburg maçından dersler çıkardık"
  • “İnşallah son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz”

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