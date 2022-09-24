Kuntz: 'İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz'

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Millilerde, Teknik Direktör Stefan Kuntz ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Konuşmasından önemli satır başları
- “Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum”
- İrfan Can Kahveci: "Lüksemburg maçından dersler çıkardık"
- “İnşallah son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz”
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