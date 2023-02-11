Kuntz kasiyerlik yaptı, depremzedeler için 10 bin Euro toplandı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinde kasiyerlik yaptı. Kuntz'un kasası, 1 saatte bin 200 Euro ciro yaptı. Toplam üç kasada ise 5 bin Euro toplandı. Marketin sahibi Mehmet Göksoy da bağışı 10 bin Euro'ya çıkardı.

Mehmet Koca



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