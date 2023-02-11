İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuntz kasiyerlik yaptı, depremzedeler için 10 bin Euro toplandı

Kuntz kasiyerlik yaptı, depremzedeler için 10 bin Euro toplandı
Kuntz kasiyerlik yaptı, depremzedeler için 10 bin Euro toplandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un depremzedeler için Almanya'da yaşadığı kasabada kasiyerlik yaptığı organizasyonda depremzedeler için 10 bin Euro toplandı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinde kasiyerlik yaptı. Kuntz'un kasası, 1 saatte bin 200 Euro ciro yaptı. Toplam üç kasada ise 5 bin Euro toplandı. Marketin sahibi Mehmet Göksoy da bağışı 10 bin Euro'ya çıkardı.

Mehmet Koca
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.