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Kupa Voley'de final heyecanı başlıyor

Kupa Voley'de final heyecanı başlıyor
Kupa Voley'de final heyecanı başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final etabı, 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu’nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final etabı karşılaşmaları sonunda yarı finale yükselen Aydın B.Şehir Bld., Fenerbahçe, THY ve V.Bank takımları, Kupa Voley'de şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Şampiyon olan takım, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Final etabı karşılaşmalarının programı şu şekilde:

29 Nisan Cumartesi
 

17.00 V.Bank-Aydın B.Şehir Bld.
20.00 THY-Fenerbahçe

30 Nisan Pazar

16.00 Final

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