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Kupa Volley'de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

Kupa Volley'de şampiyon Eczacıbaşı VitrA
Kupa Volley'de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’de Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley'de şampiyonluğa Eczacıbaşı VitrA ulaştı. İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksinde oynanan final maçında geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu. 

Zorlu final öncesinde salon tıklım tıklım dolarken, kupayı müzesine götüren turuncu-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt, Yavuz Akdemir
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi (Simge, Merve, Kim, Güldeniz)
Fenerbahçe: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Dicle, Vargas (Melis, Damla, Rabadzhieva, Polen, Sıla, Bahar)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20
Süre: 128 dakika (31, 27, 32, 30)  

Tolga Tahçı

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