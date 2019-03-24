Kupa Volley'de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley'de şampiyonluğa Eczacıbaşı VitrA ulaştı. İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksinde oynanan final maçında geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
Zorlu final öncesinde salon tıklım tıklım dolarken, kupayı müzesine götüren turuncu-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt, Yavuz Akdemir
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi (Simge, Merve, Kim, Güldeniz)
Fenerbahçe: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Dicle, Vargas (Melis, Damla, Rabadzhieva, Polen, Sıla, Bahar)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20
Süre: 128 dakika (31, 27, 32, 30)
Tolga Tahçı