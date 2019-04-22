Kupayı Bursa'ya getirdiler, başkan onları kapıda karşıladı...

Voleybol Erkekler 1. Lig finalinde Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek üst lige çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularını Alinur Aktaş belediye binasında karşıladı. Boyunlarına çiçek takılan sporcuları tek tek tebrik eden Aktaş, kısa bir konuşma yaptı.

Bursa'nın şehir olarak birçok başarıya alışmış olduğunu ifade eden Aktaş, “Sportif anlamda bir güzel başarıyı daha hanemize eklemiş olduk. Ben erkek voleybol takımımızın birinci ligdeki başarısında katkısı olan yönetimimiz, hocalarımız, sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de ilk maçlarını izleme imkanına sahip olmuştum. Bu maçta Efeler Ligi'ni hak ettiğini ve orada olması gerektiğini ortaya koymuştu” dedi.

17 ay önce göreve geldikten sonra Belediyespor ile alakalı bir dizi yapılanmaların içine girdiklerini belirten Aktaş, sportif anlamda başarıların sağlanması için mali anlamda da sistemin oturtulması gerektiğine vurgu yaptı. Bu manada bayan voleybol takımının isim hakkının verildiğinin altını çizerek, “Geldiği rakamlar itibariyle de tekrar ayarlama yaparak sonlandırılması gerektiği ortaya çıktı. 15 yıldır Bursa erkek voleyboluna hasretti. Hiçbir takım düzeyinde temsiliyeti üst liglerde yoktu. Bizde bu anlamda bir planlama yaptık. Sporcu kardeşlerimizin yarısı da Bursa doğumludur” diye konuştu.

“Bir zemin hazırladılar”

Sporcuların sadece takımı Efeler Ligine çıkarmadığını dile getiren Aktaş, “Bursa'daki çocukların voleybol alakalı kendisine hedef koyup daha üst noktalara gelmelerin hususunda aşama kaydedecekleri bir zemini de hazırlamış oldular. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezon dolu dolu salonlarda voleybol heyecanını yaşatmak istiyoruz. Ekibimizle bunu şehre yaymak istiyoruz. Bunların haricinde de takımımız çok güzel bir başarıya imza attı. Beşiktaş, Sorgun Belediyespor, Palandöken Belediye gibi tüm takımları geride bırakarak bileğinin hakkı ile şampiyon oldu” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı antrenörü Bahadır Aksoy'a Efeler Ligi'ndeki hedeflerinin sorulması üzerine, “Uzun bir lig maratonunu bitirdik. Efeler Ligine çıkma başarısı gösterdik. Bunu şampiyonlukla taçlandırdık. Gençliğimden beri erkek voleybolunda Bursa'nın çok önemli yerdir. Hatta tüm şampiyonluklar Bursa'dan geçiyordu. Bizim tüm amacımız Efeler Ligi'nde Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmektir” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre sohbet etti.

Samet Doğru