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Kur korumalı mevduat hesabından değişiklik Resmi Gazete'de

Kur korumalı mevduat hesabından değişiklik Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduat hesabından değişiklik Resmi Gazete'de

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Merkez Bankasıdan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek. Ayrıca tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Mehmet Kalay
 

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