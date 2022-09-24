Kuraklığın ortaya çıkardığı mezarı mermerle çevirdiler

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 12 kilometre olan Pusat-Özen barajı 2009 yılında su tutmaya başlayınca Maden-Alanyurt ve Pusat köyleri sular altında kaldı.

Barajın 6 ay gibi kısa bir sürede su toplamasıyla yerleşim yerleri ile Maden köyünün mezarlığı da suya gömüldü. Kocacık kardeşler 15 yılın ardından suyun çekilmesini fırsat bilerek yıllardır uzaktan göremedikleri anne ve babalarının mezarlarını mermerle çevirerek görünür hale getirebildiler.

Yıllar sonra anne ve babasının mezarlarını yaptırabildiler

Maden köyü sakinlerinden Süleyman Kocacık, barajın yapılmasıyla mezarların sular altında kaldığını ifade ederek, “Burada babam ile annem yatıyor. Barajın tam ortasında bulunuyoruz. Baraj yapılamadan önce buralar mezarlıktı. Köyde vefat eden vatandaşlar buralara defnediliyordu. Babamla annemi buraya defnetmeden önce baraj yoktu. 3-5 yıl sonra baraj yapıldı. Mezarlar sular altında kaldı. Babamla annemin de mezarı burada kaldı. Sular nedeniyle mezarların yanına gelemiyorduk. Haziran ayında buraya geldim, su vardı ayakkabılarımı çıkardım buraya geldim. Sonra su oldukça çekildi. Annemin babamın mezarını yapan arkadaş kamyonla mezarların yakınına kadar geldi. Mezarları yaptılar bizde içini dolduracağız” dedi.

Onur Erden - Göktürk Fırat

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