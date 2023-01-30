Kuraklık, denizleri de etkiledi: Böyle giderse sezon bir ay sonra bitebilir

Son yıllara göre Türkiye genelinde yaşanan kuraklık hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, yağmur yağışı sonrası dere ve ırmaklardan sürüklenen plankton ile denizdeki balıkların beslenebildiğini, yağış olmadığı için balıkların bölgeden uzaklaştığını belirtiyor.

“Kuraklık balıkçılığı akıl almaz derecede etkiliyor”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Son 51 yılın en kurak kışlarından birini yaşıyoruz. Bu tabi balıkçılığa akıl almaz derecede etki ediyor. Bilindiği üzere balıkların çoğu plankton ile beslenen, bunlar da yağmur yağmadığı sürece ırmaklardan akmadığı için balıkların beslenme ve o havzada bekleme durumu olmuyor. Son 2 gündür havalarda yağışlı inşallah daha da yağacak. İki gündür balığa çıkamıyorduk, hamsiler bu yıl boyut olarak kurtarıyor ancak etsiz. Bu tüm Karadeniz Bölgesi'ne bu şekilde” dedi.

“Havalar soğuyunca ‘balık gelecek' diye bir şey yok”

“Bazı balıkçı arkadaşlarımız ‘havalar soğuyunca balık gelecek' diyorlar ama böyle bir şey yok” diyen Karadeniz, “Geçen yıl böyle bir durum yaşandı, Romanya kıyılarından bir hamsi gurubu geldi. Bu, 10 yılda bir olur. Bu saatten sonra havaların soğuması veya ısınması balığı olumlu ve olumsuz yönde etkilemez. Popülasyon neyse o şekilde ilerler. Bu yıl palamut güzeldi, onlar da Karadeniz'de popülasyonu olan balıklardan besleniyor. Sezon bu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Hamsi boyutu 9 santimetre altına düşerse bir ay sonra sezonda son rötuşları yaparız”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, hamsi boylarının daha da küçülmesi durumunda sezonun bitebileceğini ifade ederek, “Hamsi küçük olduğundan biz oto kontrol, sürdürülebilir balıkçılık ve denizleri koruma anlamında son yıllarda çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İnce hamsi bu şekilde 9 santimetrenin altına düşerse bir ay sonra çoğu arkadaşlarımız ve biz artık bu sezonun son rötuşlarını yaşarız gibi geliyor” diye konuştu.

“Küçük balık olmadı, hamsi yok denecek kadar az”

Uzun yıllar balıkçılık yapan İbrahim Kaya, yılların verdiği deneyim ile sezonun nasıl geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Palamut balığının bol olmasının sezon ortalarında kendilerini olumsuz etkilediğini kaydeden Kaya, “Palamut balığında güzel bir mevsim yaşadık, diğer balıklarda bunu göremedik. Türkiye'de son yıllarda artan maliyetlerden dolayı da bizim işlerimiz güçleşti. Küçük balık olmadı, hamsi hiç yok denecek kadar az, olanlar da ince. Denizde balık olmayınca da sıkıntılar başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu



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