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Kuraklık fıstık ağaçlarını vurdu

Kuraklık fıstık ağaçlarını vurdu
Kuraklık fıstık ağaçlarını vurdu

Gaziantep’te fıstık yetiştiren çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama sistemi ile ağaçları sulayarak önlem alıyor.

Türkiye genelinde, iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok bölgede farklı seviyelerde yaşanan bu durum, Gaziantep'te fıstık üreticilerini kara kara düşündürüyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle Türkiye genelinde kurak geçen bir dönemden yaşanırken kuraklığın en çok yaşandığı bölge olan Güneydoğu'da fıstık ağaçları da kurumaya başladı. Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine çiftçiler, sulama sistemi kurarak kuraklığın etkisini azaltmaya çalışıyor.

“40 YILDIR ÇİFTÇİYİM YILIN İLK AYINDA BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM”

Çiftçi Lütfü Şimşek yağışın yağması gereken dönemin kurak geçtiğini belirterek, "40 senedir çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim. Kurak geçtiği için kuyulardan fıskiye ile ağaçları suluyoruz. Çünkü fıstık ağaçlarının bu aylarda suya ihtiyacı var onun için suluyoruz. Yoksa verim alamayız. İnşallah bu aylarda yağış düşer. Bu ağaçlar 2 sene böyle devam ederse kurur. Hala vaktimiz var. inşallah bu iki ay yağışlı geçer” diye konuştu.

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