Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Tüm dünya kuraklıkla mücadele ederken, iklim şartlarındaki olumsuzluk kahve üretimini de vurdu. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da yüz binlerce kahve ağacı, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle zarar gördü. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken, bu sene 60 bin liraya yaklaştı. Kilosu ağustos ayında 60 lira olan kahvenin bugünkü fiyatı 100 liraya yaklaştı. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.

"Kahve lüks tüketim ürünü olmaya doğru ilerliyor"

Yaklaşık 40 yıldır Diyarbakır'da kahve sektöründe hizmet verdiğini belirten Halil Yalaz, yeni mahsulün fazla olmaması halinde kahve krizinin yaşanabileceğini söyledi. Yalaz, "Geçtiğimiz ocak ayı itibarıyla kahve fiyatları raflarda yüzde 50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Böyle devam ederse kahve lüks tüketim ürünü olacak. Sorun tamamen kahvenin anavatanından kaynaklı bir durum olduğu için gözümüz iklim koşullarının düzelmesi ve yeni mahsulün fazla gelmesinde. Bu süreçte bazı işletmeler kahve stoklamaya başladı ama uzun vadede kahve saklamak kahvenin bayatlamasına ve sağlık açısından zararlı durumların oluşmasına sebep olur" dedi.



Beritan Kaya

