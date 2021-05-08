Kuraklık korkusu çiftçileri tedirgin ediyor

Son dönemde beklenen yağışların gerçekleşmemesi Yunaklı çiftçileri tedirgin etmeye başladı. Tarlalarına ekimlerini yapan çiftçiler kuraklığın böyle devam etmesi durumunda hasat yapamayacaklarından endişe duyuyor. İlçede yaşayan Mehmet Ercan, biçerdövercilik yaptığını ve çiftçi olduğunu belirterek, "Bu sene hava kurak geçiyor. Bir hafta içerisinde yağmur yağmazsa ekinler yandı, biçerdöverler bile ekini biçemez. Verim olmazsa çiftçinin hali büyüklere kalmış, bankadaki borçları ertelemeleri lazım. Çiftçi devlet bankası ve özel bankalara borçlu" dedi.

Bir diğer sorunlu konunun da bazı küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin koyunlarını ekili tarlalarda otlatması olduğunu ifade eden Ercan, "Ekinler biçilmeden büyük ve küçükbaş hayvanlar ovaya salınmıyordu. Şu anda koruma feshedildiği için kimse ne bakıyor ne görüyor, milletin ekinlerini resmen yayıyorlar. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Zaten yağmur yok, ekinler de yok, kuruyor. Bir de koyunlarını yayarlarsa bu milletin hali ne olur?" diye konuştu.

Öte yandan, ilçede devam eden kuraklığın bir an önce son bulması için Yunak Merkez Çarşı Camisinde yağmur duası yapıldı.

Haydar Seçkin

