Kuraklık nedeniyle içme suyu sorunu yaşayan köylüler, yardım istedi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yeniboyundurçak köyünde kuraklık nedeniyle bir süredir su sıkıntısı yaşanıyor. Köylüler, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle yetkililerden yardım istediklerini söylediler. Suyun yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal bir kaynak olduğunu belirten Hanönü'nün Yeniboyundurçak Köyü Dernek Başkanı Ertan Çoban, “Son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle su kıtlığının yakın zamanda kaçınılmaz olacağını gözler önüne sermektedir. Ülkemizin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yağışların azalması nedeniyle mahallelerimizde de çok ciddi su sıkıntısı yaşanmaktadır. Mahallelerimizdeki su sorununa el birliği ile çözüm önerileri getirmemiz gerekmektedir. Bölgemizdeki resmi kurumlar, muhtarlık ve dernekler olarak üzerimize düşen desteğin verilmesi gerekmektedir. Köylerdeki atıl ve kullanılmayan suların bir yerde toplanarak köylülerimize dağıtımının yapılarak köylerimizdeki su sıkıntısını azaltmış olacaktır” diye konuştu.

Hanönü ilçesinin bazı köylerinde vatandaşların kendi imkanları ile sondaj çalışması yaparak köylerinde su sıkıntısını gidermeye çalıştıklarını öğrendiğini ifade eden Çoban, “İl Özel İdaresi tarafından sondaj makinası ile köylerimize sondaj kuyusu açarak sorunları gidermek gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Emre Yılmaz