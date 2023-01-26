Kuraklık Uyuz Gölü'nü de vurdu

Sivas merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyünde bulunan Uyuz Gölü'nü kuraklık vurdu. Uyuz başta olmak üzere; egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen gölden geriye bir damla su kalmadı. Şimdilerde ise şifa aramak için göle gelenler karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığı yaşarken, gölün 2020 yılında çekilen görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.

"Kuraklıktan dolayı suyumuz tükendi"

Köy sakinlerinden Veli Karavelioğlu, kuraklıktan dolayı Uyuz Gölü'nün suyunun tükendiğinden bahsederek, “Ben çocukken buralarda hayvan güderdik, buralara Tokat'tan, Kayseri'den, Erzincan'dan uyuz keçileri getirirlerdi. Uyuz keçileri suya atardık, sudan çıkan keçilerin uyuz hastalığı kalmazdı. O günlerden beri uyuz, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullandık. Buraya Türkiye'nin her yerinden insanlar gelirdi" dedi.

Şifa bulmak isteyenler gölün durumunu soruyor

Karavelioğlu, şifa bulmak isteyenlerin kendisini telefonla arayıp gölün durumunu sorduklarını söyleyerek, "Şu anda bana telefonla ulaşıp gölü soranlar var ama soranlara maalesef göl kurudu diyorum. Geçen sene burada insanlar yüzüp, yıkanıp şifasını buluyorlardı ama 5-6 aydır suyumuz gitti, göl kurudu. Biz çok üzgünüz. Buraların en geç bir ay önce kar altında kalması gerekiyordu. Şuanda kar ve yağmur diye bir şey yok. Kuraklıktan dolayı suyumuz tükendi. Doğal kaynak suyumuz başka sulara benzemiyordu. Hem şifalı hem de temiz ve berrak bir suydu. Onun üzüntüsüyle bizimde kalbimiz kurudu” şeklinde konuştu.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan

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