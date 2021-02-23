'Kuraklıkla mücadele için su kullanımında önlemlerin arttırılması şart'

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak su kullanımına ilişkin acil çözümlerin önemi her geçen gün artıyor. Suyun transferi sırasında yaşanan kayıpların yanı sıra endüstrideki su kullanımında yaşanan kayıplar da aynı derecede önem taşıyor. Endüstriyel üretimde su kullanımının azaltılmasının su krizini önlemek için büyük öneme sahip olduğunu belirten Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü Burak Gürkan, atık suların arıtılarak tesis içinde tekrar kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Verilen bilgiye göre, aralık ayında İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 21'in altına gerilerken Ocak ayında yaşanan yağışlarla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 40'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı. Ancak bu seviye riskin hala bitmediğinin göstergesi. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak bu bölgelerde kriz seviyesinde susuzluğun yaşanacağı da artık bilinen bir gerçek.

“Su tarımsal sulamadan sonra en çok sanayide kullanılıyor”

Türkiye'de 2018 yılı itibariyle temin edilen suyun yüzde 71,4'ü tarımsal sulamada, yüzde 18,3'ü sanayide kullanıldığı bildirilirken, yüzde 10,2'sini ise içme ve kullanma suyu olarak tüketildiği belirtiliyor. Tarımsal sulamadan sonra suyun en çok suyun tüketildiği endüstride yaşanan kayıplara dikkat çeken Burak Gürkan, “Hem enerji hem suyun kendi maliyeti olarak konuyu ele aldığımızda endüstride suyun kullanılıp atılmasındansa, bu suların tekrar kullanılması hayati önem taşıyor. Biz buna ‘endüstriyel suların tekrar kullanılması sistemi' diyoruz. Endüstriyel suların tekrar kullanılması ile sanayide kullanılan su miktarını çok büyük ölçekte azaltabiliriz. Grundfos olarak, odaklandığımız alanlardan biri de bu. Burada çok kısa zamanda çok hızlı yol alabileceğimizi, suların yeniden arıtılarak doğru şekilde koşullandırılıp tekrar kullanılabileceğini ve önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceğimizi görüyoruz. Bu sebeple tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz çok büyük projeler ve önemli teknolojik yatırımlar var. Bu konuda endüstriyel tesislere yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“Endüstriyel sular tekrar kullanılmalı”

Endüstriyel suların tekrar kullanılması gerektiğine vurgu yapan Gürkan, “Ülkemizde sanayi sektörleri arasında kaybedilen su miktarının en yüksek olduğu üç sektör; gıda, tekstil ve kimyasal ürünlerin imalatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sektörlerdeki yüksek su kullanımı, tesislerin büyük bir çoğunluğunun su kaynaklarının sınırlı olduğu Marmara Bölgesi'nde olması, su kaynakları üzerinde çok büyük baskıya neden oluyor” şeklinde konuştu.