Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar Devlet Karayolu, Manisa-İzmir (Bornova) Devlet Karayolu ve Manisa-İzmir (Menemen) Devlet Karayolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik ve pandemi sebebiyle tam kapanma kontrolü için oluşturulan kontrol noktalarının denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 2 jandarma asayiş timi, 3 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 32 personel katıldı.

Denetim sonucunda 316 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Uygulamada 7 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs da ekipler tarafından yakalandı.