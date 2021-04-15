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Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Antalya'da trafikte ihlal ettiği kuralların görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan sürücüye, 6 bin 781 TL para cezası uygulandı.

Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı - Tıkla İzle

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, H.E.A. adlı şahıs 07 ANS 431 plakalı motosikletiyle akrobasi hareketleri yaptı. Trafikte kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan, polisin ikazlarına uymayan, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı belirlenen H.E.A, bu anları kask kamerasıyla kayıt altına aldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği görüntüleri H.E.A, hareketli müzik eşliğinde sosyal medyada hesaplarından paylaştı. H.E.A, önceki gün yeniden trafiğe çıkınca İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin timlerine takıldı. Uzun süre polisten kaçan sürücü yakayı ele verdi. H.E.A'ya çok sayıda kural ihlalinden 6 bin 781 TL para cezası kesilirken, motosikleti de otoparka çekildi.

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