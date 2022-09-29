Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motorlu trafik timleri tarafından denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Toolam 25 trafik personelinin katıldığı denetim sonucunda; 334 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, 57 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. 32 motosikletin trafikten men edildiği uygulamada, yakalama kaydı bulunan 1 motosiklet ve çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet de yakalandı.

Barış Gezici



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