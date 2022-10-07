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Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı

Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı
Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kuran-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı.

Olay, Yeşil Mahalle 4234 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Matur (46) adlı kişi ofisinde Kuran-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Matur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ersoy Yalçın
 

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