Kur'an-ı Kerim'deki ‘İman' ayetleri hat sanatıyla Ayasofya Camii'nde sergilendi

Seçkin 12 Hattat tarafından gelenek ve moderni harmanlayarak Kur'an-ı Kerim'deki “iman” ayetlerinden hazırlanan hat sanatı eserleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde sergilendi. Sergi, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve CEO Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen, takvim projelerinin 8'inci sayısı için oluşturulan “Albayrak Hat Takvimi Sergisi'nin bu seneki konusu “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler oldu. Serginin açılışına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, CEO Ömer Bolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yazar Uğur Derman ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, “Özellikle hat, tezhip, minyatür gibi birçok Türk İslam Eserlerinin yaşatılması, geliştirilmesi noktasında sanatkarlarımızla, ustalarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz, birçok yarışmaları destekliyoruz, hat sergileri, tezhip sergileri düzenliyoruz ve 8 yıldan bu yana da geleneksel Albayrak klasiği haline gelen Albayrak Hat Takvimini yayınlıyoruz ve birçok vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Her yıl 8 yıldan bu yana Kur'an-ı Kerim ayetlerinin üzerinde belirli temalar, konular üzerinde bu ayetler seçiliyor ve 12 ayrı hat üstadımız tarafından 12 hat eseri meydana getiriliyor ve bu eserlerden biz 12 aya uygun bir şekilde takvim yapıyoruz. Aynı zamanda 8 yıldan bu yana da bu takvimlerimizde yer alan hat eserlerimizi de sergilerde değerli sanatseverlerle buluşturuyoruz, bu yılda bir buçuk yıldan bu yana ibadete açık olan Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde muhteşem bir buluşma ile sanatseverlerle halkımızla buluşturduk. Çok mutluyuz, gururluyuz böyle bir sergi düzenlediğimiz için” açıklamasında bulundu.

“Ey iman edenler, Allah'ı çok çok anın!” ayetini hat sanatıyla birleştiren hattat Mehmed Özçay, “Bu esere bir yıl öncesinden çalışmaya başlandı. Önce metinler seçildi, tema belirlendi, metinler seçildi o tema çerçevesinde. Belirlenen metinler içinden ben Ahzap Suresi 41'inci ayeti seçtim. Celi nesih ile ben bu levha istifini yaptım. Alışılmış klasik tarzdan farklı olarak nesih hattıyla bugüne kadar istif yapılmamıştır. Nesih hattı düz satır yazısı olarak kullanılmıştır. Ben ilk defa farklı olarak nesihi; kalın, iri celi şekliyle istif yaptım” şeklinde konuştu.

7 Ocak'a kadar açık olacak olan “Albayrak Hat Takvimi Sergisi”nde Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu olmak üzere 12 hat ustasının eserleri sergileniyor.

Deniz Zeybek - Harun Özcüler

